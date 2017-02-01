Чжухай. Магдалена Рыбарикова одолела Кристину Младенович

В Чжухе (Китай) на Малом итоговом чемпионате WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2 280 935 проходят матчи группового этапа.



29-летняя представительница Словакии Магдалена Рыбарикова (10), занимающая в мировом рейтинге 22-е место, нанесла поражение десятой ракетке мира, 24-летней француженке Кристине Младенович (1) со счетом 7:5, 1:6, 7:6(5).



Поединок продолжался 2 часа 48 минут. На счету Рыбариковой шесть брейков, два эйса и три двойных ошибки, а Младенович ответила ей семью брейками и одним эйсом при четырех двойных ошибках. Это была вторая победа словачки в двух встречах с Младенович.



Теперь в активе Рыбариковой одна победа при одном поражении, а у Младенович – одно поражение.



В заключительной встрече группового этапа Младенович сыграет с немкой Юлией Гёргес. Француженка пройдет дальше только в случае победы в двух сетах. Гёргес достаточно выиграть одну партию, чтобы остаться на первой строчке в группе «Азалия» и выйти в полуфинал.







