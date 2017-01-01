Чжухай. Юлия Гёргес стартовала с победы над Магдаленой Рыбариковой

В Чжухе (Китай) на турнир WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2 280 935 проходят матчи группового этапа.



18-я ракетка мира, 28-летняя немка Юлия Гёргес стартовала с победы над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, занимающей в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:1, 7:6 (5).



Поединок длился 1 час 39 минут. Гёргес, дважды подала навылет и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 двойная ошибка и ни одного брейка и эйса. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.



В группе «Азалия» также выступит француженка Кристина Младенович.





