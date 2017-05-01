Рейтинг ATP. Долгополов остался на прежней позиции, Стаховский покинул топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 30 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
В первой сотне мирового рейтинга остался один украинский теннисист Александр Долгополов, который по-прежнему занимает 37-е место.
Сергей Стаховский потерял шесть позиций и покинул первую сотню, опустившись на 104-строчку.
Илья Марченко поднялся на три пункта и теперь занимает 191-е место.
В топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Немец Александр Зверев стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место хорвата Марина Чилича.
Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 1460 очков. Замыкает топ-10 рейтинга бельгиец Давид Гоффен.
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 30.10 2017 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 4790
4 (5). Александр Зверев (Германия) - 4400
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4185
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3935
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3765
8 (8). Григор Димитров (Болгария) - 3650
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3360
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2975
…
37 (37). Александр Долгополов (Украина) – 1231
104 (98). Сергей Стаховский (Украина) – 537
191 (194). Илья Марченко (Украина) – 279
(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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