Рейтинг WTA. Свитолина потеряла две позиции, Цуренко, Козлова и Бондаренко остались на прежних

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 30 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина потеряла две позиции и опустилась на шестое место. На прежних позициях остались Леся Цуренко (43-я), Катерина Козлова (86) и Катерина Бондаренко (93).



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки и обе потеряли по одному пункту - Ангелина Калинина (155-я), Диана Ястремская (184-я).



Датчанка Каролин Возняцки, после победы на Итоговом турнира WTA в Сингапуре, стала третьей ракеткой мира, сместив на четвертую строчку чешку Каролину Плишкову.

Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 30.10.2017г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135

3 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 6015

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597

6 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4420

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610

10 (10). Кристина Младенович (Франция) - 2885

…

43 (43). Леся Цуренко (Украина) – 1200

86 (86). Катерина Козлова (Украина) – 748

93 (93). Катерина Бондаренко (Украина) – 703

155 (154). Ангелина Калинина (Украина) – 355

184 (183). Диана Ястремская (Украина) - 306



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)