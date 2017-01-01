Базель. Федерер победил в финале Дель Потро

В Базеле (Швейцария) на турнире ATP World Tour 500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом €2,291,860 состоялся финальный матч.



Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, сломил в трех сетах сопротивление 29-летнего аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (4), занимающего в рейтинге ATP 19-е место, со счетом 6:7(5), 6:4, 6:3.



Теннисисты играли 2 часа 31 минуту. Федерер сделал пять брейков и не удержал три своих подачи. На счету Роджера семь эйсов и пять двойных ошибок, а Дель Потро шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 19:6.



Титул, завоеванный на турнире Swiss Indoors Basel, стал для Федерера 95-м в карьере и принес ему 500 рейтинговых очков и €438,505 призовых.



Теннис. ATP World Tour 500 - Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард (зал). Призовой фонд €2,291,860. Одиночный разряд. 32 участника

Финал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) —Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) — 6:7(5), 6:4, 6:3





