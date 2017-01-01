Итоговый турнир WTA. Возняцки в финале победила Винус Уильямс

В Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 состоялся финальный матч.



Шестой номер мирового рейтинга 27-летняяя датчанка Каролин Возняцки (6) нанесла поражение пятой ракетке мира, 37-летней америанке Винус Уильямс (5) со счетом 6:4, 6:4. Отметим, что во второй партии Уильямс почти отыгралась со счета 0:5, но не сумела удержать свою подачу в 10-м гейме.



Матч продолжался 1 час 29 минут. За этот время Возняцки реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, выполнила четыре эйса и избежала двойных ошибок. Уильямс сделала четыре брейка, четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это была первая победа датчанки в восьми встречах с американкой.



Для Возняцки этот титул стал вторым в текущем сезоне и 27-м в карьере, а также первым в карьере на BNP Paribas WTA Finals.



Теннис. BNP Paribas WTA Finals. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.

Финал

Каролин Возняцки (Дания, 6) — Винус Уильямс (США, 5) — 6:4, 6:4