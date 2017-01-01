Итоговый турнир WTA. Возняцки в финале победила Винус Уильямс

В Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 состоялся финальный матч.
Шестой номер мирового рейтинга 27-летняяя датчанка Каролин Возняцки (6) нанесла поражение пятой ракетке мира, 37-летней америанке Винус Уильямс (5) со счетом 6:4, 6:4. Отметим, что во второй партии Уильямс почти отыгралась со счета 0:5, но не сумела удержать свою подачу в 10-м гейме.
Матч продолжался 1 час 29 минут. За этот время Возняцки реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, выполнила четыре эйса и избежала двойных ошибок. Уильямс сделала четыре брейка, четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это была первая победа датчанки в восьми встречах с американкой.
Для Возняцки этот титул стал вторым в текущем сезоне и 27-м в карьере, а также первым в карьере на BNP Paribas WTA Finals.
Теннис. BNP Paribas WTA Finals. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.
Финал
Каролин Возняцки (Дания, 6) — Винус Уильямс (США, 5) — 6:4, 6:4
11:45 Карлос Такам: Ни малейшего понятия, зачем рефери остановил бой с Джошуа 341 | Бокс
11:27 Леброн Джеймс: Не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений 215 | Баскетбол
11:11 НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Детройту», «Кливленд» - «Нью-Йорку», «Индиана» обыграла «Сан-Антонио» и другие результаты 239 | Баскетбол
10:24 НХЛ. «Виннипег» разгромил «Питтсбург», «Анахайм» по буллитам одолел «Каролину», «Вашингтон» проиграл «Калгари» 189 | Хоккей
09:52 Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях 289 | Бокс / Фото
09:42 Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео) 482 | Бокс / Видео
09:13 Рейтинг ATP. Долгополов остался на прежней позиции, Стаховский покинул топ-100 207 | Теннис
09:00 Рейтинг WTA. Свитолина потеряла две позиции, Цуренко, Козлова и Бондаренко остались на прежних 186 | Теннис
08:33 Себастьян Феттель: После финиша пришлось признать, что все закончено 206 | Формула-1
08:23 Льюис Хэмилтон: Я еще не верю, что выиграл титул 232 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (463)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.