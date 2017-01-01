Базель. Федерер разгромил Гоффена и в финале встретится с Дель Потро

В Базеле (Швейцария) на турнире ATP World Tour 500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом €2,291,860 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.



Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, разгромил десятого номера рейтинга ATP, 26-летнего бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:1, 6:2.



Теннисисты провели на корте ровно 1 час. Федерер реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, а Гоффен не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера четыре эйса и три двойных ошибки против шести эйсов и двух двойных у соперника. Теперь счет их личных встреч стал 6:0 в пользу швейцарца.



В финале Федерер встретится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (4), который выбил из борьбы действующего чемпиона турнира, хорвата Марина Чилича (2) – 6:4, 6:4.



В личном противостоянии Федерера и Дель Потро впереди Роджер – 17:6.



Теннис. ATP World Tour 500 - Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард (зал). Призовой фонд €2,291,860. Одиночный разряд. 32 участника

1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Давид Гоффен (Бельгия, 3) – 6:1, 6:2

Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) — Марин Чилич (Хорватия, 2) – 6:4, 6:4





