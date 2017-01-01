Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео)

Сегодня, 18:06 0 | Теннис / Видео

Американка Винус Уильямс стала финалисткой Итогового чемпионата WТА в Сингапуре, победив француженку Каролин Гарсию со счетом 6:7(3), 6:2, 6:3.



За титул Уильямс предстоит сразиться с датчанкой Каролин Возняцки.

