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Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео)Американка Винус Уильямс стала финалисткой Итогового чемпионата WТА в Сингапуре, победив француженку Каролин Гарсию со счетом 6:7(3), 6:2, 6:3.

За титул Уильямс предстоит сразиться с датчанкой Каролин Возняцки.

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