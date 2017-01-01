Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Возняцки – Плишкова (Видео)

Вчера, 17:50 114 | Теннис / Видео

Датчанка Каролин Возняцки вышла в полуфинал Итогового чемпионата WТА в Сингапуре, победив чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (9), 6:3. В первом сете Возняцки отыграла шесть сетболов.



В финале соперницей Возняцки будет американка Винус Уильямс.







