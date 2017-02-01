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Итоговый турнир WTA. Возняцки победила Плишкову и стала первой финалисткой

Итоговый турнир WTA. Возняцки победила Плишкову и стала первой финалисткойВ Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 состоялся первый полуфинальный матч. 

Шестой номер мирового рейтинга, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки нанесла поражение третьей ракетке мира, 25-летней чешке Каролине Плишковой со счетом 7:6(9), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 56 минут. Возняцки выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На ее счету пять эйсов при трех двойных ошибках, а Плишкова четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Датчанка увеличила отрыв в счете по личным встречам с Плишковой до 6:3.

За титул Возняцки сразится либо с американкой Винус Уильямс (7), либо с француженкой Каролин Гарсией (8).

Теннис. WTA - World Championship. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.
1/2 финала
Каролин Возняцки (Дания, 6) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 7:6(9), 6:3

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