Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла первую ракетку мира Хапеп, но в полуфинал не пробилась

В Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 состоялся последний матч группового этапа.
Четвертый номер мирового рейтинга, 23-летняя украинка Элина Свитолина нанесла поражение первой ракетке мира, 26-летней румынке Симоне Халеп со счетом 6:3, 6:4.
За 1 час 10 минут, проведенные на корте, Свитолина взяла три подачи Халеп и не удержала одну свою. Обе соперницы допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Элина выполнила один эйс, а Симона – два. Благодаря этой победе украинка вышла в лидеры в их личном противостоянии – 3:2.
Таким образом, из Красной группы в полуфинал вышли француженка Каролин Гарсия и датчанка Каролин Возняцки, в активе которых по две победы. Завершили борьбу Элина Свитолина и Симона Халеп на счету которых по одной победе и по два поражения.
Каролин Гарсия заняла первое место в Красной группе и в полуфинале сразиться с американкой Винус Уильямс, занявшей второе место в Белой группе. Каролин Возняцки, ставшая второй, сразится с чешкой Каролиной Плишковой, занявшей первое место в Белой группе.
Полуфинальные матчи состоялся в субботу, 28 октября.
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