Итоговый турнир WTA. Гарсия обыграла Возняцки и сохранила шансы на выход в полуфинал

В Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 проходят матчи группового этапа.



В матче третьего тура в Красной группе восьмая ракетка мира, 24-летняя француженка Каролин Гарсия нанесла поражение шестому номеру мирового рейтинга, 27-летней датчанке Каролин Возняцки со счетом 6:0, 3:6, 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 18 минут. За этот время соперницы взяли по пять подач друг друга. Гарсия выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки, а Возняцки восемь раз подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. В их противостоянии датчанка остается лидером – 2:1.



Таким образом, Гарсия одержала вторую победу на групповом этапе и сохранила шансы на выход в полуфинал. У Возняцки также две победы в трех матчах и, несмотря на это поражение, она ранее обеспечила себе место в полуфинале. Гарсия же может стать полуфиналисткой только в случае победы украинки Элины Свитолиной над румынкой Симоной Халеп. При этом сама Свитолина потеряла шансы на выход в полуфинал.





