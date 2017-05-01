Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла в полуфинал

В Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 проходят матчи группового этапа.



В матче третьего тура в Белой группе 37-летняя американка Винус Уильямс, занимающая в мировом рейтинге пятое место, нанесла поражение второй ракетке мира, 24-летней испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 7:5, 6:4.



Теннисистки играли 1 час 41 минуту. Уильямс реализовала шесть брейк-пойнтов из 13-ти, Мугуруса – четыре из десяти. Обе теннисистки выполнили по три эйса, при этом Винус совершила семь двойных ошибок, а Гарбинье – четыре. Теперь в их противостоянии американка лидирует со счетом 4:2.



Таким образом, из Белой группы в полуфинал Итогового чемпионата WTA вышли Винус Уильямс и чешка Каролина Плишкова, которые одержали по две победы в трех матчах. Выбыли из дальнейшей борьбы Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко из Латвии, потерпевшие по два поражения в трех матчах.



