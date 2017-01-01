Итоговый турнир WTA. Елена Остапенко обыграла Каролину Плишкову

В Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 проходят матчи группового этапа.



В матче третьего тура в Красной группе 20-летняя Елена Остапенко из Латвии, занимающая в мировом рейтинге седьмое место, нанесла поражение третьей ракетке мира, 25-летней чешке Каролине Плишковой со счетом 6:3, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 6 минут. За этот время Остапенко сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. Елена выполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки, а Плишкова четыре раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Это была первая победа Остапенко в трех встречах с Плишковой.



Таким образом, в активе Елены одна победа и два поражения, а у Каролины – две победы и одно поражение. Чешка гарантировала себе выход в полуфинал.



Во втором матче игрового дня на корт выйдут испанка Гарбинье Мугуруса и американка Винус Уильямс.