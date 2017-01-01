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Итоговый турнир WTA. Свитолина проиграла Гарсии

Итоговый турнир WTA. Свитолина проиграла ГарсииВ Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 проходят матчи группового этапа.

В матче второго тура четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (4) в упорной борьбе уступила в трех сетах 24-летней француженке Каролин Гарсии (8), занимающей в мировом рейтинге восьмое место. Поединок продолжался 2 часа 44 минуты и завершился в пользу француженки со счетом 7:6(7), 6:3, 7:5.

Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла семь на своей подаче. На счету Элины девять эйсов и пять двойных ошибок, а Гарсия восемь раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой встречи француженка стала лидером в их противостоянии – 2:1.

Напомним, в первом матче игрового дня датчанка Каролин Возняцки (6) победила румынку Симону Халеп (1).

Теперь в активе Возняцки две победы в двух матча и она возглавляет турнирную таблицу Красной группы. У Халеп и Гарсии по одной победе и одному поражению, Свитолина оба матча проиграла.

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