Итоговый турнир WTA. Возняцки одержала вторую победу, разгромив Халеп

В Сингапуре проходит четвертый день Итогового чемпионата WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.



Шестой номер мирового рейтинга, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (6) разгромила первую ракетку мира, 26-летнюю румынку Симону Халеп (1) со счетом 6:0, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Возняцки реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Халеп. На подаче соперницы не ошибались, при этом Каролина выполнила два эйса и Симона – один. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу датчанки.



Таким образом, Возняцки одержала две победы в двух матча, а Халеп одержала одну победу и потерпела одно поражение.



Во втором матче игрового дня на корт выйдут украинка Элина Свитолина (4) и француженка Каролин Гарсия (8), у обеих теннисисток по одному поражению.



Теннис. WTA - World Championship. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.

Красная группа

Каролин Возняцки (Дания, 6) - Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:0, 6:2