В Сингапуре проходит четвертый день Итогового чемпионата WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.
Шестой номер мирового рейтинга, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (6) разгромила первую ракетку мира, 26-летнюю румынку Симону Халеп (1) со счетом 6:0, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Возняцки реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Халеп. На подаче соперницы не ошибались, при этом Каролина выполнила два эйса и Симона – один. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу датчанки.
Таким образом, Возняцки одержала две победы в двух матча, а Халеп одержала одну победу и потерпела одно поражение.
Во втором матче игрового дня на корт выйдут украинка Элина Свитолина (4) и француженка Каролин Гарсия (8), у обеих теннисисток по одному поражению.
Теннис. WTA - World Championship. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.
Красная группа
Каролин Возняцки (Дания, 6) - Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:0, 6:2
18:58 Итоговый турнир WTA. Свитолина проиграла Гарсии 102 | Теннис / Главные новости спорта
17:03 Шабранский: Бой с Ковалевым - это большой вызов для меня (Видео) 149 | Бокс / Видео
16:47 Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи (Видео) 176 | Бокс / Видео
16:28 Уайлдер: Если проиграю Стиверну в реванше, уйду из бокса 126 | Бокс
15:51 Итоговый турнир WTA. Возняцки одержала вторую победу, разгромив Халеп 139 | Теннис
10:58 НБА. «Кливленд» обыграл «Чикаго», «Клипперс» выиграл у «Юты», «Нью-Орлеан» проиграл «Портленду» и другие результаты 156 | Баскетбол
10:14 НХЛ. Таварес, Ньето и Ленер – звезды игрового дня 133 | Хоккей
09:59 НХЛ. «Тампа» разгромила «Каролину», «Питтсбург» одолел в овертайме «Эдмонтон», «Нэшвилл» по буллитам уступил «Калгари» и другие результаты 146 | Хоккей
22:01 Тайгер Вудс может признать себя виновным в опасном вождении и пройти реабилитацию 167 | Другие виды спорта
21:47 Долгополов проиграл Харрисону на старте турнира ATP в Базеле 286 | Теннис / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (401)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.