Долгополов проиграл Харрисону на старте турнира ATP в Базеле

В Базеле (Швейцария) на турнире ATP World Tour 500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом €2,291,860 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
37-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов не смог преодолеть барьер первого круга в лице 25-летнего американца Райана Харрисона, занимающего в мировом рейтинге 46-е место. Поединок продолжался лишь 51 минуту и завершился в пользу американца со счетом 6:4, 6:1.
Харрисон сделал четыре брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшиеся у Долгополова. На счету Александра пять эйсов и столько же двойных ошибок, а Райан семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу американца.
Во втором круге соперником Харрисона будет испанец Роберто Баутиста-Агут (6), который разгромил Михаила Кукушкина (Q) из Казахстана со счетом 6:0, 6:3.
Теннис. ATP World Tour 500 - Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард (зал). Призовой фонд €2,291,860. Одиночный разряд. 32 участника
Первый круг
Райан Харрисон (США) - Александр Долгополов (Украина) — 6:4, 6:1
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 6) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – 6:0, 6:3
Леонардо Майер (Аргентина) — Миша Зверев (Германия, 8) – 7:5, 7:5
Джек Сок (США, 5) — Вашек Поспишил (Канада, LL) – 3:6, 7:6, 7:5
Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Петер Гоёвчик (Германия, Q) – 6:2, 7:5
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