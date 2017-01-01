Федерер стартовал с победы на турнире ATP в Базеле

В Базеле (Швейцария) на турнире ATP World Tour 500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом €2,291,860 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, обыграл 19-летнего американца Фрэнсиса Тиафо (WC), занимающего в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 6:1, 6:3.
За 1 час 1 минуту игрового времени Федерер взял четыре подачи соперника и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Оба теннисиста на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Роджер выполнил восемь эйсов, а Тиафо – четыре. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу швейцарца.
За выход в четвертьфинал турнира Федерер сыграетс французом Бенуа Пэром, который победил американца Стива Джонса – 6:3, 7:6.
Ранее Федерер и Пэр встречались четыре раза, но пока французу не удавалось обыграть Роджера.
Теннис. ATP World Tour 500 - Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард (зал). Призовой фонд €2,291,860. Одиночный разряд. 32 участника
Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Фрэнсис Тиафо (США, WC) – 6:1, 6:3
Бенуа Пэр (Франция) — Стив Джонсон (США) – 6:3, 7:6(4)
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