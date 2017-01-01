Итоговый турнир WTA. Каролина Плишкова разгромила Гарбинье Мугурусу

В Сингапуре проходит третий день на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.
Третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова уверенно обыграла второго номера мирового рейтинга, 24-летнюю испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:2, 6:2.
За 1 час 2 минуты, проведенные на корте, Плишкова выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролины один эйс при отсутствии двойных ошибок, а Гарбинье навылет не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Чешка увеличила свое преимущество в счете по личным встречам с испанкой до 7:2.
Теперь в активе Плишковой две победы в двух матчах и она возглавляет Белую группу. У Мугурусы и Винус Уильямс по одной победе и одному поражению, Елена Остапенко обе встречи проиграла.
Теннис. WTA - World Championship. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.
Белая группа
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 6:2, 6:2
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