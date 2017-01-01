Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс за 3 часа одолела Елену Остапенко

В Сингапуре проходит третий день на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.



Пятая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс (5) в упорной борье одержала победу над 20-летней Еленой Остапенко (7) из Латвии со счетом 7:5, 6:7(3), 7:5.



Поединок продолжался 3 часа 13 минут. За этот время Уильямс реализовала 11 брейк-пойнтов из 26-ти, Остапенко – девять из 18-ти. Винус выполнила четыре эйса и совершила десять двойных ошибок, а Елена два раза подала навылет и 13 раз ошиблась на подаче. Теперь счет из личных встреч стал 2:0 в пользу американки.



Таким образом, в активе Уильямс одна победа при одном поражении, а Остапенко потерпела два поражения в двух матчах.



Теннис. WTA - World Championship. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.

Белая группа

Винус Уильямс (США, 5) — Елена Остапенко (Латвия, 7) – 7:5, 6:7(3), 7:5