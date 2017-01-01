Итоговый турнир WTA. Свитолина разгромно проиграла Возняцки

В Сингапуре проходит второй день на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.



Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (4) проиграла шестому номеру рейтинга WTA, 27-летней датчанке Каролин Возняцки (6) со счетом 2:6, 0:6. Ничего не получалось у Свитолиной на корте, а соперница играла агрессивно и грамотно гоняла украинку по площадке.



Теннисистки провели на корте лишь 58 минут. За это время Возняцки реализовала все пять своих брейк-пойнтов и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Свитолиной. Элина один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче, в Каролин выполнила два эйса и избежала ошибок на подаче. В их личном противостоянии украинка остается лидером – 3:1.



Напомним, в первом поединке игрового дня в Красной группе румынка Симона Халеп победила француженку Каролин Гарсию.



Теннис. WTA - World Championship. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.

Красная группа

Каролина Возняцки (Дания, 6) - Элина Свитолина (Украина, 4) — 6:2, 6:0





