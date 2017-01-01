Итоговый турнир WTA. Симона Халеп победила Каролин Гарсию

В Сингапуре проходит второй день на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.
Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) обыграла 24-летнюю француженку Каролин Гарсию (8), занимающую в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:4, 6:2.
Матч продолжался 1 час 27 минут. Халеп сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На ее счету четыре эйса и три двойных ошибки, а Гарсия навылет не подавала и совершила три двойных ошибки. Теперь в их противостоянии румынка лидирует со счетом 3:1.
Во втором поединке игрового дня в Красной группе украинка Элина Свитолина встретится с датчанкой Каролин Возняцки.
Теннис. WTA - World Championship. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.
Красная группа
Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролин Гарсия (Франция, 8) – 6:4, 6:2
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