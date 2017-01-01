Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский вернулся в топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
В первой сотне мирового рейтинга теперь два украинских теннисиста. Александр Долгополов потерял одну позицию и теперь занимает 37-е место. Сергей Стаховский поднялся на пять позиций и занял 98-е место.
Во второй сотне рейтинга один украинец Илья Марченко, который поднялся со 199-го места на 194-е.
В топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 1960 очков. Замыкает топ-10 рейтинга бельгиец Давид Гоффен.
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.10 2017 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8505
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5290
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4505
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4400
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3935
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3765
8 (8). Григор Димитров (Болгария) - 3650
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3450
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2840
…
37 (36). Александр Долгополов (Украина) – 1231
98 (102). Сергей Стаховский (Украина) – 544
194 (199). Илья Марченко (Украина) – 268
(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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