Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский вернулся в топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга теперь два украинских теннисиста. Александр Долгополов потерял одну позицию и теперь занимает 37-е место. Сергей Стаховский поднялся на пять позиций и занял 98-е место.



Во второй сотне рейтинга один украинец Илья Марченко, который поднялся со 199-го места на 194-е.



В топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 1960 очков. Замыкает топ-10 рейтинга бельгиец Давид Гоффен.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.10 2017 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5290

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4505

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4400

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3935

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3765

8 (8). Григор Димитров (Болгария) - 3650

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3450

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2840

…

37 (36). Александр Долгополов (Украина) – 1231

98 (102). Сергей Стаховский (Украина) – 544

194 (199). Илья Марченко (Украина) – 268



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)