Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4-е место, Цуренко поднялась на семь позиций

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 23 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. На семь пунктов поднялась Леся Цуренко (43-я), три потеряла Катерина Козлова (86), один – Катерина Бондаренко (93).



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. На два пункта поднялась Ангелина Калинина (154), на 19 опустилась Диана Ястремская (183).



В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Француженка Каролин Гарсия стала восьмой ракеткой мира, британка Йоханна Конта – девятой, при этом обе поднялись на один пункт. Десятку сильнейших теннисисток мира замкнула француженка Кристина Младенович, поднявшись с 13-го места.

Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 23.10.2017г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5675 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5635

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5105

4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5000

5 (5). Винус Уильямс (США) - 4642

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4640

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4510

8 (9). Каролин Гарсия (Франция) – 3795

9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610

10 (13). Кристина Младенович (Франция) - 2885

…

43 (50). Леся Цуренко (Украина) – 1200

86 (83). Катерина Козлова (Украина) – 748

93 (92). Катерина Бондаренко (Украина) – 703

154 (156). Ангелина Калинина (Украина) – 355

183 (164). Диана Ястремская (Украина) - 306



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)