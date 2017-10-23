Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4-е место, Цуренко поднялась на семь позиций

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 23 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. На семь пунктов поднялась Леся Цуренко (43-я), три потеряла Катерина Козлова (86), один – Катерина Бондаренко (93).
Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. На два пункта поднялась Ангелина Калинина (154), на 19 опустилась Диана Ястремская (183).
В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Француженка Каролин Гарсия стала восьмой ракеткой мира, британка Йоханна Конта – девятой, при этом обе поднялись на один пункт. Десятку сильнейших теннисисток мира замкнула француженка Кристина Младенович, поднявшись с 13-го места.
Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 23.10.2017г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5675 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5635
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5105
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5000
5 (5). Винус Уильямс (США) - 4642
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4640
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4510
8 (9). Каролин Гарсия (Франция) – 3795
9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610
10 (13). Кристина Младенович (Франция) - 2885
…
43 (50). Леся Цуренко (Украина) – 1200
86 (83). Катерина Козлова (Украина) – 748
93 (92). Катерина Бондаренко (Украина) – 703
154 (156). Ангелина Калинина (Украина) – 355
183 (164). Диана Ястремская (Украина) - 306
(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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