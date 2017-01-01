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Стаховский не прошел в основную сетку турнира ATP в Вене

Стаховский не прошел в основную сетку турнира ATP в ВенеВ Вене (Австрия) на турнире ATP World Tour 500 - Erste Bank Open 500 с призовым фондом €2,621,850 проходит квалификация.

31-лентий украинец Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 102-е место, в финальном раунде квалификации проиграл 82-й ракетке мира, 34-летнему испанцу Гильермо Гарсии-Лопесу (6). Поединок продолжался  1 час 48 минут и завершился в пользу испанца со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

Стаховский реализовал два брейк-пойнта из 12-ти, Гарсия-Лопес – пять из шести. Сергей три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче против двух эйсов и четырех двойных ошибок у соперника. Теперь в их личном противостоянии испанец вышел вперед – 2:1.

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