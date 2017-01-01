Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Остапенко

В Сингапуре проходит Итоговый чемпионат WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.



Во втором поединке игрового дня в Белой группе вторая ракетка мира, 24-летняя испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над 20-летней Еленой Остапенко из Латвии, занимающей в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:3, 6:4.



За 1 час 25 минут, проведенных на корте, Мугуруса сделала пять брейков и упустила три своих подачи. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Гарбинье дважды ошиблась на подаче, а Елена – четыре раза. Счет личных встреч теннисисток стал 3:1 в пользу испанки.



Сегодня ранее чешка Каролина Плишкова победила американку Винус Уильямс.



Завтра, 23 октября, пройдут поединки в Красной группе.