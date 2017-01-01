На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Остапенко

Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над ОстапенкоВ Сингапуре проходит Итоговый чемпионат WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.

Во втором поединке игрового дня в Белой группе вторая ракетка мира, 24-летняя испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над 20-летней Еленой Остапенко из Латвии, занимающей в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:3, 6:4.

За 1 час 25 минут, проведенных на корте, Мугуруса сделала пять брейков и упустила три своих подачи. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Гарбинье дважды ошиблась на подаче, а Елена – четыре раза. Счет личных встреч теннисисток стал 3:1 в пользу испанки.

Сегодня ранее чешка Каролина Плишкова победила американку Винус Уильямс.

Завтра, 23 октября, пройдут поединки в Красной группе.  

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA
Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Шафаржовой
Итоговый турнир WTA. Мугуруса одержала первую победу, обыграв Кузнецову
Рим. Мугуруса и Бачински встретятся в &#188; финала
Итоговый турнир WTA. Мугуруса одержала третью победу, обыграв Квитову, и вышла в полуфинал
Итоговый турнир WTA. Мугуруса одержала вторую победу, обыграв Кербер
Сингапур. Плишкова в трех сетах переиграла Мугурусу
Итоговый турнир WTA. Кебер одержала третью победу, обыграв Кис, и вышла в полуфинал
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова
Стаховский не прошел в основную сетку турнира ATP в Вене
Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Остапенко
Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA
Москва. Джумхур обыграл в финале Беранкиса

Последние новости спорта

18:21 Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова 78 | Теннис / Главные новости спорта

17:59 Стаховский не прошел в основную сетку турнира ATP в Вене 92 | Теннис

17:43 Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Остапенко 103 | Теннис

17:28 Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA 107 | Теннис

17:11 Москва. Джумхур обыграл в финале Беранкиса 102 | Теннис

15:16 Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях 151 | Бокс / Фото

14:58 Мурат Гассиев поланирует перейти в супертяжелый дивизион 98 | Бокс

14:24 Себастьян Феттель: В гонке нужно хорошо стартовать и прессинговать соперников 115 | Формула-1

12:51 Абель Санчес назвал Гассиева «новым Головкиным» 120 | Бокс

12:39 Дортикос пообещал нокаутировать Гассиева в полуфинале WBSS 171 | Бокс

Все новости

ФОТО

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

Головкин vs Альварес: Результаты взвешивания (Фото)

ВИДЕО

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик (Видео боя)

НХЛ. Десятка лучших голов третьей недели сезона (Видео)

Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)

WBSS. Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Взвешивание (Видео)

Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео)

Ломаченко: Снимаем для Ригондо «Возвращение Чебурашки» (+Видео)

Крис Юбэнк — Авни Йылдырым (Видео боя)





Топ-новости недели

Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова
Мурат Гассиев нокаутировал Кшиштофа Влодарчика
Формула-1. Хэмилтон завоевал поул на Гран-при США
Вена. Стаховский стартовал в квалификации с победы
Россиянка Тарасова – победительница Гран-при по фигурному катанию в Москве








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (354)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги