Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Остапенко

В Сингапуре проходит Итоговый чемпионат WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.
Во втором поединке игрового дня в Белой группе вторая ракетка мира, 24-летняя испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над 20-летней Еленой Остапенко из Латвии, занимающей в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:3, 6:4.
За 1 час 25 минут, проведенных на корте, Мугуруса сделала пять брейков и упустила три своих подачи. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Гарбинье дважды ошиблась на подаче, а Елена – четыре раза. Счет личных встреч теннисисток стал 3:1 в пользу испанки.
Сегодня ранее чешка Каролина Плишкова победила американку Винус Уильямс.
Завтра, 23 октября, пройдут поединки в Красной группе.
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