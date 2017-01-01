В Сингапуре проходит Итоговый чемпионат WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.
В первом поединке в Белой группе третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова нанесла поражение пятому номеру мирового рейтинга, 37-летней американке Винус Уильямс со счетом 6:2, 6:2.
Поединок длился 1 час 12 минут. Плишкова выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролины пять эйсов и две двойных ошибки, а Винус четыре раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Чешка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.
Напомним, что в Белой группе с Плишковой и Уильямс также играют испанка Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко из Латвии.
18:21 Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова 78 | Теннис / Главные новости спорта
17:59 Стаховский не прошел в основную сетку турнира ATP в Вене 92 | Теннис
17:43 Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Остапенко 103 | Теннис
17:28 Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA 108 | Теннис
17:11 Москва. Джумхур обыграл в финале Беранкиса 102 | Теннис
15:16 Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях 151 | Бокс / Фото
14:58 Мурат Гассиев поланирует перейти в супертяжелый дивизион 98 | Бокс
14:24 Себастьян Феттель: В гонке нужно хорошо стартовать и прессинговать соперников 115 | Формула-1
12:51 Абель Санчес назвал Гассиева «новым Головкиным» 120 | Бокс
12:39 Дортикос пообещал нокаутировать Гассиева в полуфинале WBSS 171 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (354)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.