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Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA

Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA В Сингапуре проходит Итоговый чемпионат WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000.

В первом поединке в Белой группе третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова нанесла поражение пятому номеру мирового рейтинга, 37-летней американке Винус Уильямс со счетом 6:2, 6:2.

Поединок длился 1 час 12 минут. Плишкова выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролины пять эйсов и две двойных ошибки, а Винус четыре раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Чешка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.

Напомним, что в Белой группе с Плишковой и Уильямс также играют испанка Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко из Латвии.

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