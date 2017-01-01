Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA

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В первом поединке в Белой группе третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова нанесла поражение пятому номеру мирового рейтинга, 37-летней американке Винус Уильямс со счетом 6:2, 6:2.



Поединок длился 1 час 12 минут. Плишкова выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролины пять эйсов и две двойных ошибки, а Винус четыре раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Чешка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.



Напомним, что в Белой группе с Плишковой и Уильямс также играют испанка Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко из Латвии.