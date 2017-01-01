Вена. Стаховский стартовал в квалификации с победы

В Вене (Австрия) на турнире ATP World Tour 500 - Erste Bank Open 500 с призовым фондом €2,621,850 проходит квалификация.



31-лентий украинец Сергей Стаховский стартовала в квалификации с победы над лидером посева, 55-й ракеткой мира 25-летним грузином Николозом Басилашвили со счетом 6:1, 7:5.



Теннисисты играли 1 час 6 минут. Стаховский выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Сергей выполнил девять эйсов и допустил две двойных ошибки, а Басилашвили ни разу не подал навылет и трижды ошибся на подаче.



За выход в в основную сетку турнира Стаховский сыграет против 82-го номера рейтинга ATP, 34-летнего испанца Гильерсо Гарсии-Лопеса (6). На данный момент в противостоянии теннисистов ничья – 1:1.