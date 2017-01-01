Стокгольм. Дель Потро обыграл Вердаско и стал соперником Димитрова по финалу

В Стокгольме (Швеция) на турнире ATP World Tour 250 - Intrum Stockholm Open с призовым фондом €660,375 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



19-я ракетка мира, 29-летний аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (4) одержал волевую победу над 33-летним испанцем Фернандо Вердаско (8), занимающим в мировом рейтинге 43-е место, со счетом 6:7(4), 6:4, 7:6(1).



Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. По ходу матча у обоих было по девять брейк-пойнтов, из которых Дель Потро реализовал четыре, а Ведаско – три. Хуан Мартин выполнил пять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Фернандо десять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу аргентинца.



В финале Дель Потро предстоит сразиться с лидером посева болгарином Григором Димировым. В их личном противостоянии лидирует аргентинец – 5:2.



Теннис. ATP World Tour 250 - Intrum Stockholm Open. Стокгольм (Швеция). Хард (зал). Призовой фонд €660,375. Одиночный разряд. 28 участников

1/2 финала

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) — Фернандо Вердаско (Испания, 8) – 6:7(4), 6:4, 7:6(1)