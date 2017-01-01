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Диего Шварцман стал вторым финалистом турнира ATP European Open

Диего Шварцман стал вторым финалистом турнира ATP European OpenВ Антверпене (Бельгия) на турнире ATP World Tour 250 - European Open с призовым фондом $696.770 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

26-я ракетка мира, 25-летний аргентинец Диего Шварцман (4) одержал победу над 19-летним греком Стефаносом Циципасом (Q), занимающим в рейтинге ATP 122-ю позицию, со счетом 6:3, 7:5.

За 1 час 26 минут, проведенные на корте, Шварцман выиграл пять геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На его счету четыре эйса и три двойных ошибки против пяти эйсов и двух двойных у Циципаса. Между собой теннисисты встречались впервые.

В финале соперником Шварцмана будет француз Жо-Вильфрид Цонга(2/WC).

Теннис. ATP World Tour 250 - European Open. Антверпен (Бельгия). Хард (зал). Призовой фонд $696.770. Одиночный разряд. 28 участников
1/2 финала
Диего Шварцман (Аргентина, 4) - Стефанос Циципас (Греция, Q) — 6:3, 7:5


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