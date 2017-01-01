Цонга стал первым финалистом турнира ATP European Open

В Антверпене (Бельгия) на турнире ATP World Tour 250 - European Open с призовым фондом $696.770 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.
17-я ракетка мира, 32-летний француз Жо-Вилфрил Цонга, посеянный под вторым номером, одержал победу над 29-летним бельгийцем Рубеном Бемельмансом, занимающим в рейтинге ATP 98-е место, со счетом 6:3, 6:3.
За 1 час 13 минут игрового времени Цонга реализовал все четыре своих брейк-пойнта и не удержал одну свою подачу. На его счету семь эйсов и две двойных ошибки, а Бемельманс выполнил два эйса и избежал ошибок на подаче. Ранее теннисисты не встречались.
Соперником Цонги в финале станет победитель матча Диего Шварцман (Аргентина, 4) - Стефанос Циципас (Греция, Q).
Теннис. ATP World Tour 250 - European Open. Антверпен (Бельгия). Хард (зал). Призовой фонд $696.770. Одиночный разряд. 28 участников
1/2 финала
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2/WC) - Рубен Бемельманс (Бельгия) — 6:3, 6:3
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