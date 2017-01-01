Димитров обыграл Фоньини и стал первым финалистом на турнире ATP в Стокгольме

В Стокгольме (Швеция) на турнире ATP World Tour 250 - Intrum Stockholm Open с призовым фондом €660,375 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.



Восьмая ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров, посеянный под первым номером, обыграл 30-летнего итальянца Фабио Фоньини (6), занимающего в мировом рейтинге 27-е место со счетом 6:3, 7:6(2).



Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. По ходу поединка у обоих было по пять брейк-пойнтов, из которых Димитров реализовал три, а Фоньини – два. На счету Григора восемь эйсов и одна двойная ошибка, а его соперник три раза подал навылет и также один раз ошибся на подаче. После этой победы болгарин увеличил свое преимущество в счете по личным встречам с итальянцем до 4:2.



В финале соперником Димитрова станет либо аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро (4), либо испанец Фернандо Вердаско ( 8).



Теннис. ATP World Tour 250 - Intrum Stockholm Open. Стокгольм (Швеция). Хард (зал). Призовой фонд €660,375. Одиночный разряд. 28 участников

1/2 финала

Григор Димитров (Болгария, 1) —Фабио Фоньини (Италия, 6) — 6:3, 7:6(2)





