Юлия Гёргес - победительница турнира VTB Kremlin Cup в Москве

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде состоялся финальный матч.



27-я ракетка мира, 28-летняя немка Юлия Гёргес, посеянная под седьмым номером одержала победу над 20-летней россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей в мировой классификации 29-е место, со счетом 6:1, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Гёргес выиграла четыре гейма на приеме и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Касаткиной. Обе соперницы на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Юлия выполнила четыре эйса, а Дарья – шесть. Благодаря этой победе немка вышла в лидеры в противостоянии с россиянкой – 3:2.



Титул, завоеванный на турнире VTB Kremlin Cup, стал для Гёргес первым в сезоне и третьим в карьере. Юлия получит 470 очков в зачет рейтинга WTA и $147. 500 призовых.



Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц

Финал

Юлия Гёргес (Германия, 7) - Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2