На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Юлия Гёргес - победительница турнира VTB Kremlin Cup в Москве

Юлия Гёргес - победительница турнира VTB Kremlin Cup в МосквеВ Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

27-я ракетка мира, 28-летняя немка Юлия Гёргес, посеянная под седьмым номером одержала победу над 20-летней россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей в мировой классификации 29-е место, со счетом 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте  1 час 6 минут. Гёргес выиграла четыре гейма на приеме и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Касаткиной. Обе соперницы на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Юлия выполнила четыре эйса, а Дарья – шесть. Благодаря этой победе немка вышла в лидеры в противостоянии с россиянкой – 3:2.

Титул, завоеванный на турнире VTB Kremlin Cup, стал для Гёргес первым в сезоне и третьим в карьере. Юлия получит 470 очков в зачет рейтинга WTA и $147. 500 призовых.

Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц
Финал
Юлия Гёргес (Германия, 7) - Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Гёргес стала второй финалисткой на турнире WTA в Москве
Гёргес стала первой четвертьфиналисткой на турнире WTA в Москве
Леся Цуренко не прошла в полуфинал на турнире WTA в Москве
Касаткина стала первой полуфиналисткой турнира VTB Kremlin Cup
Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в Москве
Ирина Бегу стала второй полуфиналисткой турнира VTB Kremlin Cup
Кубок Кремля. Гёргес обыграла Веснину и вышла в &#188; финала
Москва. Рыбарикова не пустила Шарапову во второй круг
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Карина Виттёфт выиграла турнир WTA в Люксембурге
Цонга стал первым финалистом турнира ATP European Open
Димитров обыграл Фоньини и стал первым финалистом на турнире ATP в Стокгольме
Юлия Гёргес - победительница турнира VTB Kremlin Cup в Москве
Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)

Последние новости спорта

17:59 Карина Виттёфт выиграла турнир WTA в Люксембурге 20 | Теннис

17:43 Американские танцоры Майя и Алекс Шибутани выиграли Гран-при по фигурному катанию в Москве 32 | Фигурное катание

17:25 Денис Лебедев: Гассиев - простой однообразный боксер, он не выйдет в финал WBSS 63 | Бокс

17:02 Цонга стал первым финалистом турнира ATP European Open 52 | Теннис

16:51 Белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт 74 | Биатлон

16:28 Спешка Red Bull с контрактом Ферстаппена удивила Риккардо 80 | Формула-1

16:04 Димитров обыграл Фоньини и стал первым финалистом на турнире ATP в Стокгольме 96 | Теннис

15:51 Американец Натан Чен – победитель Гран-при по фигурному катанию в Москве 104 | Фигурное катание

14:38 Юлия Гёргес - победительница турнира VTB Kremlin Cup в Москве 173 | Теннис / Главные новости спорта

13:14 Винокуров – четвертый в спринте, Старикова – в гите на чемпионате Европы по велотреку 109 | Велоспорт

Все новости

ФОТО

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

Головкин vs Альварес: Результаты взвешивания (Фото)

Джошуа – Пулев: дуэль взглядов в Кардиффе (Фото)

ВИДЕО

Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)

WBSS. Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Взвешивание (Видео)

Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео)

Ломаченко: Снимаем для Ригондо «Возвращение Чебурашки» (+Видео)

Крис Юбэнк — Авни Йылдырым (Видео боя)

Победа Свитолиной над Весниной на турнире в Пекине (Видеообзор)

Победа Долгополова над Медведевым на старте турнира в Токио (Видеообзор)





Топ-новости недели

Юлия Гёргес - победительница турнира VTB Kremlin Cup в Москве
Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче
Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде
Леся Цуренко не прошла в полуфинал на турнире WTA в Москве
Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную Вандевеге (+Видео)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (326)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги