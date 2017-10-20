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Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина находится с Сингапуре, где впервые в своей карьере примет участие в Итоговом чемпионате WTA. Турнир пройдет с 22-го по 29 октября.

Напомним, на Итоговом чемпионате WTA Свитолина попала в Красную группы, где сыграет с румынкой Симоной Халеп, датчанкой Каролиной Возняцки и француженкой Каролин Гарсией.

В преддверии начала соревнований Элина посетила местный зоопарк и сделала несколько селфи с орангутангами.

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