Гёргес стала второй финалисткой на турнире WTA в Москве

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.
27-я ракетка мира, 28-летняя немка Юлия Гёргес (7) переиграла в трех сетах 20-леnнюю россиянку Наталью Вихлянцеву, занимающую в рейтинге WTA 69-е место, со счетом 6:2, 2:6, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. Гёргес выиграла четыре гейма на приеме и проиграла три на своей подаче. Юлия восемь раз подала навылет при двух двойных ошибках, а Вихлянцева выполнила три эйса при пяти двойных. Ранее теннисистки не встречались.
В финале соперницей Гёргес будет россиянка Дарья Касаткина. На данный момент в их личном противостоянии ничья – 2:2.
Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц
1/2 финала
Юлия Гёргес (Германия, 7) - Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:2, 2:6, 7:5
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