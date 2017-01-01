Стокгольм. Димитров и Фоньини встретятся в полуфинале турнира ATP в Стокгольме

В Стокгольме (Швеция) на турнире ATP World Tour 250 - Intrum Stockholm Open с призовым фондом €660,375 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Восьмая ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров, посеянный под первым номером, обыграл 30-летнего немца Мишу Зверева (5/WC), занимающего в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 6:3, 6:4.



За 1 час 13 минут, проведенных на корте, Димитров сделал два брейка и не позволил Звереву заработать ни одного брейк-пойнта. Григор выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Миша шесть раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была третья победа болгарина в трех встречах с немцем.



За выход в финал турнира Димитров сразится с итальянцем Фабио Фоньини (6), который не пустил в полуфинал американца Джека Сока (3) - 6:7(3), 7:6(2), 7:5.



На данный момент в противостоянии Димитрова и Фоньини минимальное преимущество у Григора – 3:2.



Теннис. ATP World Tour 250 - Intrum Stockholm Open. Стокгольм (Швеция). Хард (зал). Призовой фонд €660,375. Одиночный разряд. 28 участников

1/4 финала

Григор Димитров (Болгария, 1) — Миша Зверев (Германия, 5/WC) – 6:3, 6:4

Фабио Фоньини (Италия, 6) — Джек Сок (США, 3) – 6:7(3), 7:6(2), 7:5







