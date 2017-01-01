Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA – BNP Paribas WTA Finals, который пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира - с призовым фондом $7 000 000.



В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира, разделенных на две группы. По две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфиналы.



Украинка Элина Свитолина попала в Красную группу вместе с первой ракетой мира румынкой Симоной Халеп. Компанию им составят Каролин Возняцки и Каролин Гарсия.



Красная группа:

Симона Халеп (Румыния, 1)

Элина Свитолина (Украина, 4)

Каролин Возняцки (Дания, 6)

Каролин Гарсия (Франция, 8)



Белая группа:

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2)

Каролина Плишкова (Чехия, 3)

Винус Уильямс (США, 5)

Елена Остапенко (Латвия, 7)



