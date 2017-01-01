Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA – BNP Paribas WTA Finals, который пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира - с призовым фондом $7 000 000.
В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира, разделенных на две группы. По две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфиналы.
Украинка Элина Свитолина попала в Красную группу вместе с первой ракетой мира румынкой Симоной Халеп. Компанию им составят Каролин Возняцки и Каролин Гарсия.
Красная группа:
Симона Халеп (Румыния, 1)
Элина Свитолина (Украина, 4)
Каролин Возняцки (Дания, 6)
Каролин Гарсия (Франция, 8)
Белая группа:
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2)
Каролина Плишкова (Чехия, 3)
Винус Уильямс (США, 5)
Елена Остапенко (Латвия, 7)
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