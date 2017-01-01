Москва. Денис Молчанов не прошел в финал в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ $745 940 в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.
Украинец Денис Молчанов (127-й в парном рейтинге ATP) и его напарник из Колумбии Хуан Себастьян Кабаль (23), посеянные под третьим номером, проиграли лидерам посева белорусу Максу Мирному (50) и австрийцу Филиппу Освальду (61), со счетом 6:7(5), 4:6.
Поединок продолжался 1 час 23 минуты. За это время Молчанов и Кабаль не смогли реализовать свой единственный брейк-пойнт, в то время как их соперники это удалось. На счету Дениса и Хуана Себастьяна два эйса и одна двойная ошибка против трех эйсов и четырех двойных у соперников.
Во втором полуфинале российская пара Евгений Донской (379) / Андрей Кузнецов (158) встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром (0) и хорватом Антонио Санчичем (99).
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