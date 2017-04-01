На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в Москве

Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в МосквеВ Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч. 

29-я ракетка мира, 20-летняя россиянка Дарья Касаткина уверенно обыграла 27-летнюю румынку Ирину Бегу, занимающую в мировом рейтинге 57-е место, со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 23 минуты игрового времени Касаткина сделала семь брейков и упустила три своих подачи. Навылет Дарья не подавала и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и двух двойных у Бегу. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу россиянки.

В финале соперницей Касаткиной будет либо соотечественника Наталья Вихлянцева, либо немка Юлия Гёргес (7).

Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц
1/2 финала
Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 6:3


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Касаткина стала первой полуфиналисткой турнира VTB Kremlin Cup
Ирина Бегу стала второй полуфиналисткой турнира VTB Kremlin Cup
Чарльстон. Касаткина обыграла Зигемунд и стала первой финалисткой
Торонто. Касаткина обыграл Винчи и стала соперницей Свитолиной
Чарльстон. Касаткина победила в финале Остапенко
Павлюченкова стала первой финалисткой Кубка Кремля
Чарльстон. Возняцки проиграла Остапенко в &#188; финала и другие результаты
Гёргес стала первой четвертьфиналисткой на турнире WTA в Москве
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в Москве
Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде
Леся Цуренко не прошла в полуфинал на турнире WTA в Москве
Тони Надаль: Федерер – лучший игрок в истории тенниса
Ирина Бегу стала второй полуфиналисткой турнира VTB Kremlin Cup

Последние новости спорта

16:51 Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в Москве 27 | Теннис

16:38 Украинские самбисты завоевали 13 наград на молодежном чемпионате мира 41 | Единоборства

16:19 Себастьян Феттель: У нас нет времени паниковать 72 | Формула-1

15:32 Пулев остается официальным претендентом на титул IBF 100 | Бокс

15:17 Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче 99 | Велоспорт / Главные новости спорта

13:54 Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде 119 | Теннис / Главные новости спорта

13:13 Уайлдер призывает организовать бой с Джошуа 128 | Бокс

12:54 Бой Усик – Бриедис может состояться в Украине 111 | Бокс

10:13 Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео) 140 | Хоккей / Видео

09:45 НБА. «Оклахома» разгромила «Нью-«Йорк», «Торонто» обыграл «Чикаго», «Лейкерс» проиграл «Клипперс» 129 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

Головкин vs Альварес: Результаты взвешивания (Фото)

Джошуа – Пулев: дуэль взглядов в Кардиффе (Фото)

Победа Усика над Хуком в фотографиях

ВИДЕО

Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео)

Ломаченко: Снимаем для Ригондо «Возвращение Чебурашки» (+Видео)

Крис Юбэнк — Авни Йылдырым (Видео боя)

Победа Свитолиной над Весниной на турнире в Пекине (Видеообзор)

Победа Долгополова над Медведевым на старте турнира в Токио (Видеообзор)

Василий Ломаченко о Ригондо и своем месте в P4P (Видео)

Майрис Бриедис vs Майк Переса (Видео боя)





Топ-новости недели

Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче
Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде
Леся Цуренко не прошла в полуфинал на турнире WTA в Москве
Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную Вандевеге (+Видео)
Названо место проведения финала WBSS в тяжелом весе








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (302)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги