Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в Москве

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.
29-я ракетка мира, 20-летняя россиянка Дарья Касаткина уверенно обыграла 27-летнюю румынку Ирину Бегу, занимающую в мировом рейтинге 57-е место, со счетом 6:2, 6:3.
За 1 час 23 минуты игрового времени Касаткина сделала семь брейков и упустила три своих подачи. Навылет Дарья не подавала и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и двух двойных у Бегу. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу россиянки.
В финале соперницей Касаткиной будет либо соотечественника Наталья Вихлянцева, либо немка Юлия Гёргес (7).
Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц
1/2 финала
Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 6:3
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