Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ $745 940 в парном разряде прошли четвертьфинальные матчи.



Украинец Денис Молчанов (127-й в парном рейтинге ATP) и его напарник из Колумбии Хуан Себастьян Кабаль (23), посеянные под третьим номером, одержали победу над российской парой Михаил Элгин (79) / Даниил Медведев (293) со счетом 6:4, 6:1.



Поединок длился 57 минут. Молчанов и Кабаль сделали три брейка и отыграли оба брейк-пойнта, имевшихся у соперников. Денис и Хуан Себастьян навылет не подали ни разу и дважды ошиблись на подаче против четырех эйсов и двух двойных у Элгина и Медведева.



За выход в финал турнира Молчанов и Кабаль сыграют против лидеров посева белоруса Макса Мирного (50) и австрийца Филиппа Освальда (61), которые стали полуфиналистами на отказе пары Иржи Веселы / Игор Зеленай (Чехия / Словакия), не вышедшей на корт.



Во втором полуфинале российская пара Евгений Донской (379) / Андрей Кузнецов (158) встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром (0) и хорватом Антонио Санчичем (99).







