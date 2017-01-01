Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ $745 940 в парном разряде прошли четвертьфинальные матчи.
Украинец Денис Молчанов (127-й в парном рейтинге ATP) и его напарник из Колумбии Хуан Себастьян Кабаль (23), посеянные под третьим номером, одержали победу над российской парой Михаил Элгин (79) / Даниил Медведев (293) со счетом 6:4, 6:1.
Поединок длился 57 минут. Молчанов и Кабаль сделали три брейка и отыграли оба брейк-пойнта, имевшихся у соперников. Денис и Хуан Себастьян навылет не подали ни разу и дважды ошиблись на подаче против четырех эйсов и двух двойных у Элгина и Медведева.
За выход в финал турнира Молчанов и Кабаль сыграют против лидеров посева белоруса Макса Мирного (50) и австрийца Филиппа Освальда (61), которые стали полуфиналистами на отказе пары Иржи Веселы / Игор Зеленай (Чехия / Словакия), не вышедшей на корт.
Во втором полуфинале российская пара Евгений Донской (379) / Андрей Кузнецов (158) встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром (0) и хорватом Антонио Санчичем (99).
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