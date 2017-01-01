Леся Цуренко не прошла в полуфинал на турнире WTA в Москве

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



28-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, уступила 27-й ракетке мира, своей ровеснице из Германии Юлии Гёргес, посеянной под седьмым номером. Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась в пользу немки со счетом 6:3, 6:4.



Цуренко реализовала два брейк-пойнта из четырех, Гёргес – четыре из 15-ти. Обе теннисистки выполнили по одному эйсу, при этом Леся допустила четыре двойных ошибки, а Юлия на подаче не ошибалась. В их противостоянии лидером остается украинка – 3:2.



Цуренко завершила выступление на турнире, заработав 100 рейтинговых очков и $22.620 призовых.



Соперница Гёргес по полуфиналу определится в матче Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия).



Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц

1/4 финала

Юлия Гёргес (Германия, 7) — Леся Цуренко (Украина) – 6:3, 6:4





