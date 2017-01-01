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Тони Надаль: Федерер – лучший игрок в истории тенниса

Тони Надаль: Федерер – лучший игрок в истории теннисаДядя и многолетний тренер первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, Тони Надаль, считает, что лучшим игроком в истории тенниса является швейцарец Роджер Федерер.

Рафаэль Надаль под руководством своего дяди выиграл 16 турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, что делает Тони Надаля самым успешным тренером в истории тенниса по этому показателю. В конце февраля этого года Тони Надаль объявил об уходе из тренерского штаба своего племянника по окончании текущего сезона, чтобы сосредоточиться на работе в теннисной академии Рафаэля Надаля. 

В активе 36-летнего Федерера 19 титулов серии Б»ольшого шлема» в одиночном разряде.

«Федерер – лучший игрок в истории тенниса. Я знаю только несколько спортсменов, которые доминировали в своем виде спорта так же, как Роджер в теннисе. Если Федерер завершит карьеру в течение ближайших нескольких лет, а Рафа продолжит побеждать на турнирах «Большого шлема», тогда мы поговорим об этом вопросе, но на данный момент я думаю, что Роджер – лучший», - сказал Тони Надаль в эфире радиостанции Cadena SER.

В воскресенье Федерер переиграл Надаля в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае, завоевав свой 94-й титул на турнирах ATP в одиночном разряде. Счет личных встреч соперников стал 23-15 в пользу испанца.

«Роджер на фантастическом уровне. Он внес изменения в свою игру, которая кажется мне очень умной. Это делает его более агрессивным, чем несколько сезонов назад. Теперь гораздо сложнее играть против него, особенно на харде, где, я думаю, он – лучший игрок. Очевидно, он главный фаворит на итоговом турнире ATP в Лондоне», - заявил Тони Надаль.

По материалам: Р-Спорт
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