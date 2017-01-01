Ирина Бегу стала второй полуфиналисткой турнира VTB Kremlin Cup

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



57-я ракетка мира, 27-летняя румынка Ирина Бегу в трех сетах обыграла 19-летнюю белоруску Веру Лапко (Q), занимающую в рейтинге WTA 167-ю позицию, со счетом 6:3, 4:6, 7:5.



Теннисистки играли 2 часа 23 минуты. Бегу взяла шесть подач соперниц и упустила четыре своих. На счету победительницы пять эйсов и столько же двойных ошибок, а Лапко шесть раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.



В полуфинале Бегу встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. На данный момент в их противостоянии лидирует россяинка – 4:1.



Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц

1/4 финала

Ирина Бегу (Румыния) — Вера Лапко (Беларусь, Q) – 6:3, 4:6, 7:5





