Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Сегодня, 15:55 5 | Теннис / Фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прибыла в Сингапур, где впервые в карьере сыграет в Итоговом турнире WTA, который пройдет с 22-го по 29 октября.



Свой выходной день украинка посвятила экскурсии по Сингапуру, а также небольшой фотосессии на улицах города. Свитолина прошлась по маршруту от гостиницы Marina Bay Sands и театра Эспланада до Сингапурского зоопарка, где сделала селфи с орангутангами, сообщает Xsport.



В Итоговом турнире WTA также сыграют испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс, датчанка Каролин Возняцки, Елена Остапенко из Латвии и француженка Каролин Гарсия. Россиянка Светлана Кузнецова прибудет в Сингапур в статусе запасной.











