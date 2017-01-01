Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прибыла в Сингапур, где впервые в карьере сыграет в Итоговом турнире WTA, который пройдет с 22-го по 29 октября.
Свой выходной день украинка посвятила экскурсии по Сингапуру, а также небольшой фотосессии на улицах города. Свитолина прошлась по маршруту от гостиницы Marina Bay Sands и театра Эспланада до Сингапурского зоопарка, где сделала селфи с орангутангами, сообщает Xsport.
В Итоговом турнире WTA также сыграют испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс, датчанка Каролин Возняцки, Елена Остапенко из Латвии и француженка Каролин Гарсия. Россиянка Светлана Кузнецова прибудет в Сингапур в статусе запасной.
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