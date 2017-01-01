Москва. Надежда Киченок не прошла в финал в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.
Украинка Надежда Киченок (52-я в парном рейтинге WTA) и австралийка Анастасия Родионова (54) проиграли американке Николь Меличар (50) и британке Анне Смит (56) со счетом 4:6, 1:6.
Поединок длился 1 час 2 минуты. За это время Киченок и Родионова не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся, в то время как их соперницы реализовали три брейк-пойнта из десяти. На счету Надежды и Анастасии два эйса и три двойных ошибки, а Меличар и Смит три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.
Во втором полуфинале первая пара турнира венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главачкова сыграют с чешской парой, посеянной под третьим номером Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.
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