Касаткина стала первой полуфиналисткой турнира VTB Kremlin Cup

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



29-я ракетка мира, 20-летняяя россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал после победы над 23-летней белоруской Александрой Саснович, занимающей в рейтинге WTA 97-е место, со счетом 6:4, 6:3.



Матч длился 1 час 23 минуты. Касаткина выиграла семь геймов на подаче соперницы и проиграла пять на своей подаче. Обе теннисистки про разу подали навылет и допустили по четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу россиянки.



Соперницей Касаткиной в полуфинале станет победительница матча Ирина Бегу (Румыния) — Вера Лапко (Беларусь, Q).



Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц

1/4 финала

Дарья Касаткина (Россия) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:4, 6:3