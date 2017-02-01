Москва. Надежда Киченок не пустила Ольгу Савчук в полуфинал в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.
Украинка Надежда Киченок (52-я в парном рейтинге WTA) и австралийка Анастасия Родионова (54) обыграли вторых сеяных украинку Ольгу Савчук (34) и словенку Катарину Среботник (33) со счетом 6:3, 2:6, 12:10.
Поединок продолжался 1 час 25 минут. Киченок и Родионова реализовали два брейк-пойнта из десяти, Савчук и Среботник – три из восьми. Победительницы три раза подали навылет и допустили четыре двойных ошибки, а их соперницы выполнили один эйс при двух двойных ошибках.
За выход в финал турнира Надежда Киченок и Анастасия Родионова сыграют с американкой Николь Меличар (50) и британкой Анной Смит (56).
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