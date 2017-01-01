Стаховский не прошел в 1/4 финала на турнире в Антверпене

В Антверпене (Бельгия) на турнире ATP World Tour 250 - European Open с призовым фондом $696.770 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
31-летний украинец Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 102-е место, уступил в трех сетах 61-й ракетке мира, 28-летнему португальцу Жоао Соузе. Поединок продолжался 2 часа 2 минуты и завершился в пользу португальца со счетом 5:7, 6:4, 6:4.
Стаховский взял одну подачу соперника и упустил две своих. На счету Сергея 18 эйсов при четырех двойных ошибках, а Соуза четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии португалец вышел вперед – 2:1.
Стаховский покидает турнир, заработав 20 рейтинговых очков и $11.895 призовых.
За выход в полуфинал соревнований Соуза сыграет либо с австралийцем Ником Кирьосом (3/WC), либо с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.
Напомним, днем ранее Александр Долгополов выбыл из борьбы в первом круге, проиграв швейцарцу Генри Лааксонену.
Теннис. ATP World Tour 250 - European Open. Антверпен (Бельгия). Хард (зал). Призовой фонд $696.770. Одиночный разряд. 28 участников
Второй круг
Жоао Соуза (Португалия) — Сергей Стаховский (Украина) – 5:7, 6:4, 6:4
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