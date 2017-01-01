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Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную Вандевеге

Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную ВандевегеВ Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

28-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, нанесла поражение 15-й ракетке мира, 25-летней американке Коко Вандевеге, посеянной под вторым номером, со счетом 7:5, 1:6, 6:2.

За 2 часа 7 минут, проведенные на корте, Цуренко реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, Вандевеге – пять из семи. Леся выполнила два эйса и допустила семь двойных ошибок против восьми эйсов и восьми двойных у Коко. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с американкой – 1:1.

За выход в полуфинал турнира Цуренко поспорит с немкой Юлией Гёргес. В их противостоянии лидирует украинка – 3:1.

Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц
Второй круг
Леся Цуренко (Украина)  - Коко Вандевеге (США, 2) -  7:5, 1:6, 6:2

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