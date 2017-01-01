Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную Вандевеге

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



28-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, нанесла поражение 15-й ракетке мира, 25-летней американке Коко Вандевеге, посеянной под вторым номером, со счетом 7:5, 1:6, 6:2.



За 2 часа 7 минут, проведенные на корте, Цуренко реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, Вандевеге – пять из семи. Леся выполнила два эйса и допустила семь двойных ошибок против восьми эйсов и восьми двойных у Коко. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с американкой – 1:1.



За выход в полуфинал турнира Цуренко поспорит с немкой Юлией Гёргес. В их противостоянии лидирует украинка – 3:1.



Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц

Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Коко Вандевеге (США, 2) - 7:5, 1:6, 6:2