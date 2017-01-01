На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Гёргес стала первой четвертьфиналисткой на турнире WTA в Москве

Гёргес стала первой четвертьфиналисткой на турнире WTA в МосквеВ Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

27-я ракетка мира, 28-летняя немка Юлия Гёргес, посеянная под седьмым номером, вышла в 1/4 финала после победы над 22-летней Юлией Путинцевой из Казахстана, занимающей в рейтинге WTA 54-е место, со счетом 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 25 минут. Гёргес взяла четыре подачи Путинцевой и не удержала одну свою. На счету победительницы пять эйсов и три двойных ошибки, а ее соперница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была третья победа немки в трех встречах с Путитнцевой.

За выход в полуфинал турнира Гёргес сыграет либо с украинкой Лесей Цуренко, либо со второй сеяной американкой Коко Вандевеге.

Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц
Второй круг
Юлия Гёргес (Германия, 7) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Москва. Рыбарикова не пустила Шарапову во второй круг
Цуренко стартовала с победы на турнире WTA в Москве
Катерина Бондаренко проиграла Гёргес на старте турнира в Акапулько
Кубок Кремля. Гёргес обыграла Веснину и вышла в &#188; финала
Нюрнберг. Гёргес стала соперницей Цуренко по &#188; финала
Рим. Цуренко стартовала с волевой победы над Гёргес
Гёргес стала первой финалисткой турнира WTA в Окленде
Дубай. Гёргес не пустила Кузнецову во второй круг
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Москва. Надежда Киченок не пустила Ольгу Савчук в полуфинал в парном разряде
Стаховский не прошел в 1/4 финала на турнире в Антверпене
Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную Вандевеге
Гёргес стала первой четвертьфиналисткой на турнире WTA в Москве
Теннис - один из самых популярных видов спорта для ставок в букмекерских конторах

Последние новости спорта

19:02 Москва. Надежда Киченок не пустила Ольгу Савчук в полуфинал в парном разряде 179 | Теннис

18:31 Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии 154 | Гимнастика

18:01 Украинская олимпийская чемпионка Гуцу обвинила белорусского гимнаста Щербо в изнасиловании 130 | Гимнастика

17:40 Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику 124 | Баскетбол

17:24 Танец на шесте официально признан видом спорта 123 | Другие виды спорта

16:58 Джошуа подтвердил, что в 2018 году проведет бой с Фьюри 143 | Бокс

16:42 Полуфинал WBSS Усик — Бриедис состоится в Саудовской Аравии 140 | Бокс

16:15 Саудовская Аравия примет Гонку чемпионов-2018 121 | Авто / Мото

15:27 Стаховский не прошел в 1/4 финала на турнире в Антверпене 163 | Теннис

15:07 НБА. Форвард «Бостона» Хэйворд сломал ногу в первом матче сезона 164 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

Головкин vs Альварес: Результаты взвешивания (Фото)

Джошуа – Пулев: дуэль взглядов в Кардиффе (Фото)

Победа Усика над Хуком в фотографиях

Открытая тренировка Усика и Хука (Фото)

ВИДЕО

Крис Юбэнк — Авни Йылдырым (Видео боя)

Победа Свитолиной над Весниной на турнире в Пекине (Видеообзор)

Победа Долгополова над Медведевым на старте турнира в Токио (Видеообзор)

Василий Ломаченко о Ригондо и своем месте в P4P (Видео)

Майрис Бриедис vs Майк Переса (Видео боя)

Майрис Бриедис — Майк Перес: Результаты взвешивания (Видео)

Утренняя разминка Василия Ломаченко (Видео)





Топ-новости недели

Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную Вандевеге
Названо место проведения финала WBSS в тяжелом весе
Пулев получил травму, в бою с Джошуа его заменит Такам
Федерер победил Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
Мария Шарапова завоевала титул на турнире WTA в Тяньцзине








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (276)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Нико Росберг Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги