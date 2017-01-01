Гёргес стала первой четвертьфиналисткой на турнире WTA в Москве

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



27-я ракетка мира, 28-летняя немка Юлия Гёргес, посеянная под седьмым номером, вышла в 1/4 финала после победы над 22-летней Юлией Путинцевой из Казахстана, занимающей в рейтинге WTA 54-е место, со счетом 6:3, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 25 минут. Гёргес взяла четыре подачи Путинцевой и не удержала одну свою. На счету победительницы пять эйсов и три двойных ошибки, а ее соперница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была третья победа немки в трех встречах с Путитнцевой.



За выход в полуфинал турнира Гёргес сыграет либо с украинкой Лесей Цуренко, либо со второй сеяной американкой Коко Вандевеге.



Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц

Второй круг

Юлия Гёргес (Германия, 7) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3





